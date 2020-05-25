Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu - KAYSERİ

Alınan bilgiye göre, Fatih Karcı Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Alim Batmaz'ı (55) Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldığında kapıyı açan olmadı.Kapının açılmamasından şüphelenen akrabaları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, salonda hareketsiz bir şekilde yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Batmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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