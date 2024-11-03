Bayrampaşa'da zincirleme kaza
Son dakika haberlerine göre; İstanbul Bayrampaşa'da İETT otobüsünün de karıştığı bir kaza meydana geldi
Bayrampaşa'da İETT otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Metro Durağı mevkisinde 34 HO 2010 plakalı İETT otobüsü, taksi, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 34 TDF 35 plakalı taksinin şoförü Murat Çalışır ve 34 GVC 822 plakalı motosikletin sürücüsü M.K.K ağır yaralanırken, takside yolcu olarak bulunan E.M. ise hafif yaralandı.