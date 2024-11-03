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        Haberler Gündem Güncel Bayrampaşa'da zincirleme kaza | Son dakika haberleri

        Bayrampaşa'da zincirleme kaza

        Son dakika haberlerine göre; İstanbul Bayrampaşa'da İETT otobüsünün de karıştığı bir kaza meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 22:40 Güncelleme: 03.11.2024 - 22:40
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        Bayrampaşa'da zincirleme kaza
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        Bayrampaşa'da İETT otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Metro Durağı mevkisinde 34 HO 2010 plakalı İETT otobüsü, taksi, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 34 TDF 35 plakalı taksinin şoförü Murat Çalışır ve 34 GVC 822 plakalı motosikletin sürücüsü M.K.K ağır yaralanırken, takside yolcu olarak bulunan E.M. ise hafif yaralandı.

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