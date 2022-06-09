Bayrampaşa'da feci kaza: 7 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM bağlantı yolu Sağmalcılar viyadüğü üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Aksaray istikametinde ilerleyen ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 EYH 352 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 3 otomobile çarptı.

DHA'nın haberine göre; kaza sonrası 3 otomobil savrulurken, 2 otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

YARALILARIN YARDIMINA MOTOSİKLETLİ YUNUS POLİSLERİ KOŞTU

Kazanın hemen ardından olay yerinden geçen motosikletli yunus polisleri yaralıların yardımına koşarken, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri de kazaya karışan otomobillerde bir süre inceleme yaptı.

KAZAYA NEDEN OLAN OTOMOBİLİN TAMPONU ÇARPTIĞI OTOMOBİLDE ASILI KALDI

Kaza sonrası kaçan otomobilin plakası ve tamponu, en son çarptığı otomobilin arkasında asılı kaldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Yolun temizlenmesinin ardından polis tüm şeritleri trafiğe açtı. Polis ekipleri kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobille ilgili çalışma başlattı.