Bayrampaşaspor - Eyüpspor sahaya çıkıyor

Bayrampaşaspor ve Eyüpspor, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Bayrampaşaspor 1 puanla 15. sırada, Eyüpspor 3 puanla 7. sırada bulunuyor. Bayrampaşaspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Eyüpspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 354. İddaa'da Bayrampaşaspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Eyüpspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.
Bayrampaşaspor son haftadaki Eyüpspor müsabasında 2-0 kazandı.
Eyüpspor, Bayrampaşaspor karşılaşmaında 2-0 yenildi.
Bayrampaşaspor, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.
Eyüpspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eyüpspor, 3 gol atarken 2 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ