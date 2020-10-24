Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

BB Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Erzurum GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Ligde üst üste aldığı iki yenilgiyle ağır yaran alan sarı kırmızılılar, 3 maç aradan sonra ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Peki merakla araştırılan BB Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BB Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Erzurum GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB Erzurumspor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 6. haftanın en dikkat çeken maçları arasında gösterilen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik!

BB ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

BB Erzurumspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BB Erzurumspor: Farnolle, C. Ahmet, Hasan Hatipoğlu, Osman Çelik, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed.

Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Falcao

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yusuf Yazıcı, Fransa'da gündem oldu! - Haberler
FUTBOLFransa'da gündem oldu!
Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLİstanbul'da kazanan yok
Son dakika! Villarreal: 5 - Sivasspor: 3 | MAÇ ÖZETİ! Sivasspor, Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 yenildi
FUTBOLYiğido salladı ama yıkamadı
Mehmet Altıparmak: Topuğun ucundan ofsayt verilmiş...
FUTBOL"Topuğun ucundan ofsayt verilmiş..."
Feghouli gemileri yaktı! - Galatasaray haberleri
FUTBOLFeghouli gemileri yaktı!
UEFA ülke sıralamasında 1 sıra düştük - Haberler
FUTBOLAvrupa'da şok üstüne şok!
Suarez'in kabusu: Bayern Münih! - Haberler
FUTBOLSuarez'in çilesi!
Infantino'dan Avrupa Premier Ligi'ne ret!
FUTBOLInfantino'dan dev projeye ret!
Aytaç Kara: Penaltıya o kadar baktılar, vermediler
FUTBOL"Penaltıya o kadar baktılar, vermediler"
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Yusuf Yazıcı
FUTBOLAvrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Yusuf

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X