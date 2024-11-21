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        Haberler Gündem Politika Bebek ölümlerine ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu | Son dakika haberleri

        Bebek ölümlerine ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu

        Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 01:29 Güncelleme: 21.11.2024 - 01:36
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        Bebek ölümlerine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu; üyeler belli oldu
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        Karara göre, bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan oldu.

        Komisyonda, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş komisyon başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk komisyon sözcüsü, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da katip üye olarak belirlendi.

        Komisyon üyeleri de AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, SAADET Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaоba'dan oluştu.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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