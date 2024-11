Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan Başkanlığında toplandı.

Hayatını kaybeden bebeklerin ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Şan, komisyonun tüm siyasi partilerin katkılarıyla tarafsız ve etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Araştırma komisyonunun bir yargı mercisi olmadığını vurgulayan Şan, yargı sürecinin bağımsız mahkemeler eliyle yürütüldüğünün altını çizdi.

22 yılda sağlık alanında ülkenin faydasına olacak bir sağlıkta dönüşüm programının yaşandığını ifade eden Yerebakan, şunları kaydetti:

"Sağlık ordumuzun sayısı bugün 1,5 milyona ulaştı. Klinik verilerimizi daha da ileriye taşıdığımız bir altyapıya ulaştık. Her kurulan düzende o günün ihtiyaçlarına göre bazı sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Dünya genelinde de geri ödeme, yapan sistemler vardır. Sağlıkta geri ödeme beraberinde kazanma hırsını da getirir. Kontrol edilmediğinde ise yıkıcı sonuçlara götürebilir. Her sektörde, her alanda olabilir. Sağlıktaki yıkıcılık can kaybıdır. Süreçlerin analizini yapalım. Komisyonumuzun mahkeme olmadığını, suçluları tespit etmekten ziyade sistemin zayıf noktalarını belirlemek ve çözüm önerilerini geliştirmekte sorumlu olduğunu hatırlatmak istiyorum."