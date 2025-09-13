Habertürk
        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu 14 Eylül 2025 Pazar: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        14 Eylül Pazar İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 14 Eylül Pazar günü İstanbul'da meydana gelecek planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Zaman zaman bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle il genelinde bazı noktalarda elektrik kesintisi yaşanabiliyor. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler için sorgulama ekranına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

        Giriş: 13.09.2025 - 23:08 Güncelleme: 13.09.2025 - 23:08
        1

        İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama sayfası, özellikle planlı kesintilerin ve arızaların takibi için büyük önem taşımaktadır. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), İstanbul'un bazı ilçelerinde gerçekleştirdikleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. 14 Eylül Pazar günü için planlanan kesintiler hakkında bilgi almak isteyenler için sorgulama ekranları hizmete sunuldu. İşte güncel bilgiler...

        2

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 14 Eylül Pazar İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        3

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

