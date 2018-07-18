Bedelli askerlik düzenlemesi belli oldu. Bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerin beklediği bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'e geliyor. 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 28 gün askerlik yaparak bedelli askerlikten yararlanacak. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen gençler bedelli askerlik kredisi ve bedelli askerlik taksit tutarlarını merak ediyor...

Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ ve BEDELLİ ASKERLİK TAKSİT ÜCRETLERİ

12 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

Toplam: 17 bin 16 lira

24 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

Toplam: 19 Bin TL

36 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

Toplam: 21 bin 204

48 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 489

Toplam: 23 bin 472 lira

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