BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE TAHMİNLER NE YÖNDE?

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Temmuz 2022 itibariyle 5.253 TL olan asgari ücret yüzde 54,7 oranındaki zam ile 8 bin 506,8 TL oldu.

Şimdi memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağı merakla beklenirken, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zammın memur maaşlarına da uygulanması halinde hangi rakamların ortaya çıkacağı konuşuluyor.

Bu durumda ise yüzde 50 zam yansıtılan bedelli askerlik ücretinin 80 bin TL’den 120 bin TL’ye yükselmesi olası senaryolar arasında bulunuyor.

Ancak bu zam oranının ne kadar olacağı 3 Aralık’ta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları ile belli olacak.