Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı, 11 aylık bebeğiyle ziyaretten dönerken terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ile minik Mustafa Bedirhan'a yönelik saldırının faillerinden olduğu belirlenen PKK'lı terörist Metin Daşdemir yakalandı. Bedirhan bebek ile annesini şehit eden teröristin, güvenlik güçlerince yakalandığı, Hakkâri Valisi İdris Akbıyık tarafından açıklandı.



"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"



31 Temmuz 2018'de düzenlenen hain saldırının ardından Sivas'ta gerçekleştirilen cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Bu katliamın bedelini ödeyecekler. İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz, parlamentoya geldiği anda onaylarım" demişti. Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan düzenlenen törenin ardından yan yana toprağa verilmişti.