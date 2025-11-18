Habertürk
        Begüm Öner: Bebeğin ismi belli oldu

        Begüm Öner: Bebeğin ismi belli oldu

        Bebek bekleyen Begüm Öner, hamilelik süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "İsime de karar verdik. Muğlalıyım. Oranın tarihini okurken çok güzel bir isim gördüm. Ben de o isme karar verdim"

        Giriş: 18.11.2025 - 08:05 Güncelleme: 18.11.2025 - 08:05
        "Bebeğin ismi belli oldu"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melis İşiten, Kadıköy'deki bir mekânda tek kişilik 'Benim Güzel Yatağım' adlı tiyatro oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Geceye eşi Ceyhun Fersoy ile katılan Begüm Öner, hamilelik süreci hakkında konuştu. Salona yürüyerek geldiğini söyleyen Begüm Öner; "Yürüyerek geldim, nefes nefese kaldım. Bir ara Ceyhun’a 'Sen git' dedim. Yokuşu çıkarken çok yoruldum" ifadelerini kullandı.

        Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy
        Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy

        "BEBEĞİN İSMİNE KARAR VERDİK"

        Ünlü çift, bir kız çocukları olacağını açıklayarak; "Önemli olan sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi. İsime de karar verdik ama biz bunu daha sonra söyleyeceğiz" dedi. Begüm Öner, çocuklarına koyacakları isim hakkında ise "Ben Muğlalıyım. Oranın tarihini okurken çok güzel bir isim gördüm. Ben de o isme karar verdim ama dediğim gibi sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

        Hamilelik döneminin sorunsuz geçtiğini söyleyen Begüm Öner, aşermelerinin az olduğunu dile getiri; "Bir keresinde erikle limon aşerdim. 'Yeşil eriğin üzerine limon sıktırabilir misin?' diye sordum sadece" dedi.

        "LADY GAGA KONSERİNE GİDİYORUM"

        Geceye katılan Pelin Akil de "En iyi arkadaşlarımdan birisi. Çok seviyorum onu. Çok güzel bir iş yapıyorlar" dedi. Biraz rahatsız olduğunu belirten oyuncu, "Biraz hastayım henüz yeni yeni geçmeye başladı. Bu ara yurt dışı tatilleri yapıyorum. Yine gidiyorum bir günlük Lady Gaga konserine gidiyorum. Gidip geleceğim" diyerek yakında gerçekleştireceği seyahat planlarını paylaştı.

        Pelin Akil
        Pelin Akil
        #Begüm Öner
        #Ceyhun Fersoy
        #Melis İşiten
        #pelin akil
