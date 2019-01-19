beIN SPORTS yayını 31 Ocak 2019'a kadar şifresiz ve ücretsiz olacak. Açıklama Aralık ayının sonlarında Digiturk’ten geldi. Tüm Digiturk üyeleri, binlerce içeriği zaman ve mekandan bağımsız olarak internet üzerinden sunan beIN CONNECT uygulamasıyla, 31 Ocak’a kadar ücretsiz olarak izleyebilecek. Ancak şifresiz izlemek için de Digiturk abonesi olmak gerekiyor. Peki hangi maçlar beIN SPORTS'ta şifresiz izlnebilecek?
beIN SPORTS ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MAÇLAR
Digiturk üyeleri EPL, La Liga, Serie A gibi dünyaca ünlü liglerin yanı sıra SPOR TOTO Süper Lig’deki 18. ve 19. hafta karşılaşmalarının tamamını ve Cuma günü oynanacak Fenerbahçe – Real Madrid karşılaşması dahil olmak üzere Avrupa basketbolunun zirvesi Turkish Airlines EuroLeague’i, Ocak ayının sonuna kadar izleyebilecek.
beIN SPORTS kanallarında Ocak ayının sonuna kadar izlenebilecek içerikler arasında öne çıkanlar şöyle sıralanabilir: La Liga ve Serie A’da 18-19-20-21’inci hafta müsabakaları, EPL’de 19-20-21-22-23-24’üncü haftalar ve Turkish Airlines EuroLeague’de 15’inci haftadan 21’inci haftanın sonuna kadar oynanacak tüm müsabakalar.
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇLARI
18.01.2019 20:30 AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
19.01.2019 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ATİKER KONYASPOR
19.01.2019 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
19.01.2019 16:00 ANTALYASPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
19.01.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
20.01.2019 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
20.01.2019 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
21.01.2019 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
21.01.2019 20:00 BURSASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇLARI
25.01.2019 20:30 BEŞİKTAŞ - ERZURUM BŞ.BLD.
26.01.2019 16:00 KAYSERİSPOR - BURSASPOR
26.01.2019 19:00 GÖZTEPE - GALATASARAY
27.01.2019 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR - AKHİSAR BLD.GENÇ.
27.01.2019 16:00 KONYASPOR - MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
27.01.2019 19:00 SİVASSPOR- TRABZONSPOR
28.01.2019 20:00 ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR
28.01.2019 20:00 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA
28.01.2019 20:00 FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR
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