Bekçi alımı başvuruları ne zaman açıklanacak sorusu bekçilik başvurusunda bulunan vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılında 8 bin bekçi alımı yapacağını duyurmasının ardından yüzbinlerce kişi ilana başvuruda bulundu ve 1 Nisan'da başvurular sona erdi. Şimdi gözler ön başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağında...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 Nisan'da sona eren bekçi alımı başvurularının sonuçlarının Mayıs ayının başında açıklanması bekleniyor. EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı başvuru sonuçları açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvurusu olumlu olan adaylar bekçi alımı sınavına temmuz ayının sonunda veya ağustos ayının başında yapılması bekleniyor. Bekçilık sınavı ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.