81 ilde (8.000) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI (81 İL)
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları statüsündeki adayların başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.
UYARI: 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.
Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
1
Adana
260
42
Konya
290
2
Adıyaman
40
43
Kütahya
50
3
Afyonkarahisar
30
44
Malatya
100
4
Ağrı
25
45
Manisa
220
5
Amasya
20
46
Kahramanmaraş
140
6
Ankara
500
47
Mardin
20
7
Antalya
300
48
Muğla
190
8
Artvin
20
49
Muş
30
9
Aydın
150
50
Nevşehir
20
10
Balıkesir
175
51
Niğde
25
11
Bilecik
25
52
Ordu
75
12
Bingöl
25
53
Rize
60
13
Bitlis
25
54
Sakarya
200
14
Bolu
30
55
Samsun
90
15
Burdur
20
56
Siirt
25
16
Bursa
325
57
Sinop
35
17
Çanakkale
60
58
Sivas
40
18
Çankırı
25
59
Tekirdağ
125
19
Çorum
25
60
Tokat
25
20
Denizli
190
61
Trabzon
100
21
Diyarbakır
50
62
Tunceli
30
22
Edirne
30
63
Şanlıurfa
280
23
Elazığ
50
64
Uşak
25
24
Erzincan
20
65
Van
100
25
Erzurum
50
66
Yozgat
25
26
Eskişehir
140
67
Zonguldak
60
27
Gaziantep
220
68
Aksaray
30
28
Giresun
40
69
Bayburt
20
29
Gümüşhane
20
70
Karaman
20
30
Hakkâri
20
71
Kırıkkale
25
31
Hatay
190
72
Batman
20
32
Isparta
20
73
Şırnak
20
33
Mersin
180
74
Bartın
20
34
İstanbul
1.000
75
Ardahan
20
35
İzmir
300
76
Iğdır
25
36
Kars
30
77
Yalova
75
37
Kastamonu
20
78
Karabük
25
38
Kayseri
190
79
Kilis
50
39
Kırklareli
30
80
Osmaniye
50
40
Kırşehir
20
81
Düzce
30
41
Kocaeli
300
TOPLAM
8.000
İSTANBUL VE ANKARA BEKÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
Sadece Ankara ve İstanbul illerimiz için aşağıda bulunan ilçelere 187 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
2019/2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları statüsündeki adayların başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.
UYARI: 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.
Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.
İSTANBUL İLÇELERİ İÇİN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI TAHSİS LİSTESİ
S.N.
İLÇE
KÖY
TAHSİS
S.N.
İLÇE
KÖY
TAHSİS
1
Çatalca
Akalan
1
20
Çatalca
İzzettin
1
2
Çatalca
Atatürk
1
21
Çatalca
Kabakça
1
3
Çatalca
Aydınlar
1
22
Çatalca
Kalfa
1
4
Çatalca
Bahşayiş
1
23
Çatalca
Karacaköy
1
5
Çatalca
Başak
1
24
Çatalca
Karamandere
1
6
Çatalca
Belgrad
1
25
Çatalca
Kestanelik
1
7
Çatalca
Celepköy
1
26
Çatalca
Kızılcaali
1
8
Çatalca
Çakıl
1
27
Çatalca
Muratbey
1
9
Çatalca
Çanakça
1
28
Çatalca
Nakkaş
1
10
Çatalca
Çiftlikköy
1
29
Çatalca
Oklalı
1
11
Çatalca
Dağyenice
1
30
Çatalca
Örcünlü
1
12
Çatalca
Elbasan
1
31
Çatalca
Örencik
1
13
Çatalca
Fatih
1
32
Çatalca
Ormanlı
1
14
Çatalca
Gökçeali
1
33
Çatalca
Ovayenice
1
15
Çatalca
Gümüşpınar
1
34
Çatalca
Subaşı
1
16
Çatalca
Hallaçlı
1
35
Çatalca
Yalıköy
1
17
Çatalca
Hisarbeyli
1
36
Çatalca
Yaylacık
1
18
Çatalca
İhsaniye
1
37
Çatalca
Yazlık
1
19
Çatalca
İnceğiz
1
TOPLAM
37
ANKARA İLÇELERİ İÇİN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI TAHSİS LİSTESİ
S.N.
İLÇE
KÖY
TAHSİS
S.N.
İLÇE
KÖY
TAHSİS
1
Akyurt
Kozayağı
1
1
72
Kalecik
Alibeyli
1
3
2
Ayaş
Akkaya
1
12
73
Kılçak
1
3
Bayram
1
74
Samanlık
1
4
Evci
1
75
Kızılcahamam
Akdoğan
1
17
5
Feruz
1
76
Beşkonak
1
6
Ilıca
2
77
Ciğirler
1
7
İlhanköy
1
78
Çeştepe
1
8
Ortabereket
2
79
Eğerlidere
1
9
Pınaryaka
1
80
Esenler
1
10
Uğurçayırı
1
81
Güvem
1
11
Yağmurdede
1
82
İğdir
1
12
Bala
Belçarşak
1
9
83
Karacaören
1
13
Beynam
2
84
Kızılcaören
1
14
Ergin
1
85
Pazar
1
15
Karahamzalı
1
86
Taşlıca
1
16
Keklicek
1
87
Uğurlu
1
17
Sırapınar
1
88
Üçbaş
1
18
Şehriban
1
89
Üyücek
1
19
Yeniyapanşeyhli
1
90
Yukarıçanlı
1
20
Beypazarı
Dibecik
1
9
91
Yukarıkaraören
1
21
Gürsöğüt
1
92
Polatlı
Babayakup
1
49
22
Hırkatepe
1
93
Basri
2
23
Kızılcasöğüt
1
94
Beylikköprü
2
24
Macun
1
95
Çekirdeksiz
1
25
Oymaağaç
1
96
Eskikarşak
1
26
Saray
1
97
Eskiköşeler
1
27
Sekli
1
98
Eskipolatlı
1
28
Tahir
1
99
Gedikli
1
29
Çamlıdere
Alakoç
1
4
100
Gümüşyaka
1
30
Dörtkonak
1
101
Hacıtuğrul
1
31
Pelitçik
1
102
Ilıca
1
32
Tatlak
1
103
İğciler
2
33
Çubuk
Çatokcular
1
15
104
İnler
1
34
Çitköy
1
105
Karahamzalı
2
35
Dağkalafat
1
106
Karailyas
1
36
Eğriekin
1
107
Karapınar
1
37
Karadana
1
108
Kargalı
2
38
Kışlacık
1
109
Kuşcu
2
39
Mahmutoğlan
1
110
Macun
1
40
Meşeli
1
111
Müslüm
1
41
Mutlu
1
112
Oğuzlar
1
42
Oyumiğde
1
113
Olukpınar
1
43
Sığırlıhacı
1
114
Ömerler
1
44
Susuz
1
115
Özyurt
1
45
Yıldırımelören
1
116
Poyraz
1
46
Yılmazköy
1
117
Sakarya
1
47
Yukarıemirler
1
118
Sarıhalil
1
48
Elmadağ
Edige
1
2
119
Sarıoba
2
49
Karacahasan
1
120
Sazlar
1
50
Gölbaşı
Çimşit
1
4
121
Şabanözü
2
51
Emirler
2
122
Şeyhali
1
52
Karacaören
1
123
Şıhahmetli
1
53
Güdül
Adalıkuzu
1
9
124
Tatlıkuyu
1
54
Boyalı
1
125
Türkkarsak
1
55
Çukurören
1
126
Türktaciri
1
56
Garipçe
1
127
Uzunbey
1
57
Kamanlar
1
128
Üçpınar
1
58
Karacaören
1
129
Yenice
1
59
Salihler
1
130
Yenidoğan
1
60
Tahtacıörencik
1
131
Yenimehmetli
1
61
Taşören
1
132
Yüzükbaşı
1
62
Haymana
Altıpınar
1
4
133
Şereflikoçhisar
Acıkuyu
1
6
63
Bahçecik
1
134
Akın
1
64
Culuk
1
135
Hacıbektaşlı
1
65
Sarıgöl
1
136
Hamzalı
1
66
Kahramankazan
Ciğir
1
6
137
Karandere
1
67
Güvenç
1
138
Şekerköy
1
68
Kılıçlar
1
TOPLAM
150
69
Kınık
1
70
Örencik
1
71
Soğucak
1
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