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Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberde, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun koronavirüsü atlattığı ifade edildi.

Reuters'ın Belarus devlet medyasına dayandırdığı haberinde, salgını hafife almakla eleştirilen Lukaşenko, herhangi bir koronavirüs belirtisi göstermediğini ve virüsü yendiğini ifade etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Belarus İçişleri Bakanlığı’na bağlı polis güçlerini ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Lukaşenko açıklamasında, "Bugün en şaşırtıcı olan ayakta ve asemptomatik olarak koronavirüsü atlatmış bir adamla görüşmeniz oldu. Doktorlar böyle bir tanı koydu. Daha önce dediğim gibi nüfusumuzun yüzde 97’si bu enfeksiyonu asemptomatik olarak taşıyor" şeklinde konuştu.

TEDBİR ALMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLİYORDU

Belarus Cumhurbaşkanı koronavirüs salgının ortaya çıktığı ilk zamanlarda ülkesinde tedbir almadığı için eleştiriliyordu.

Lukaşenko, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının arttığını ancak karantina ilan etmeyi düşünmediklerini söylemişti.

Lukaşenko, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin sürece ve eldeki imkanlara göre alındığına işaret ederek "Ülkede karantina ilan etmek en basiti. Bunu bir günde yapabiliriz fakat ne yiyeceğiz?" demişti.

Açıklanan son verilere göre ülkede, virüs bulaşan kişi sayısı 67 bin 366'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 543'e yükseldi.