Belarus'ta muhalefet yeni siyasi parti kurdu

İHA

Belarus'ta mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun seçimleri kazanmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı. Her akşam binlerce kişinin sokağa döküldüğü ülkede Lukaşenko'nun görevi bırakması beklenirken muhalefetten yeni bir adım geldi. Belarus muhalefeti her fırsatta Lukaşenko’nun devlet başkanlığından istifa etmesi için yeni yöntemler ararken son hamlesi ise siyasi parti oldu.

Birçok örgütün desteğiyle muhalif politikacı Viktor Babariko önderliğinde kurulan Birlikte Partisi’nin kuruluş evrakları Belarus İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi. Yeni siyasi partinin kurulmasında hiçbir engel bulunmadığı öğrenilirken kısa zamanda partinin resmen faaliyetlerine başlayabileceği aktarıldı.

LUKAŞENKO'NUN RAKİPLERİ YENİ PARTİYE OLUMLU BAKTI

Birlikte Partisi'nin kurulması çalışmalarına karşı Lukaşenko'nun en büyük rakibi olan ve sokak olaylarından sonra Litvanya'ya sığınan muhalif aday Svetlana Tikhanovskaya'dan açıklama geldi.

Lukaşenko'nun karşısında aday olarak seçimlere katılan ve yüzde 10 oy alan Tikhanovskaya, Belarus'ta kurulan siyasi partinin Belarus demokrasisinin gelişimi için olumlu olduğunu ifade ederek, "Yeni partilerin kurulması olumlu bir adımken aynı zamanda ülke demokrasisinin gelişimi çabalarına iyi bir örnektir. Bu nedenle bu girişime tamamen olumlu bakıyorum" dedi.

450 KİŞİ İŞKENCE GÖRDÜ AÇIKLAMASI

Belarus'ta yaşanan süreç tüm dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden işkence açıklaması geldi.

BM’de ülkelerini temsil eden 13 kişinin imzasını taşıyan bildiride Belarus’ta kolluk kuvvetlerinin işkence uygulamalarının tespit edildiği iddia edilirken, "9 Ağustos tarihinde Devlet Başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklanan toplam 450 kişiye işkence yapıldığı belgelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

NORVEÇ BAŞBAKAN'I MUHALİF LİDERLE GÖRÜŞECEK

Belarus'un Baltık'taki komşuları muhalefeti desteklemeye devam ederken Norveç Başbakanı Erna Solberg’in önümüzdeki hafta Litvanya’ya yapacağı ziyarette muhalif aday Svetlana Tikhanovskaya ile görüşme yapacağı açıklandı.

Sokak çatışmalarından sonra Litvanya'ya sığınan Svetlana Tikhanovskaya ile yapılacak görüşmeye dair açıklama yapan Norveç Başbakan'ı, "Tikhanovskaya diyalog ile çözüm çağrısında bulunuyor. Onunla görüşme yapmayı ve uluslararası toplumlar olarak bu diyalog ve barışçıl yollara nasıl destek verebileceğimiz konusunda onu dinlemek istiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini 26 yıldır iktidarı elinde tutan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak yine kazanmıştı. Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet sokağa inerek seçim sonuçlarını protesto etmeye başlamıştı. Lukaşenko ise muhalefeti dış güçlere hizmet etmekle suçlayarak protestolara aldırış etmemişti. Belarus polisi göstericilere sert müdahalelerde bulununca ülkedeki gerilim daha da artmıştı. Belarus’taki siyasi gerilim sokak çatışmalarına dönüşünce ülkede tam bir karmaşa hakim olmuştu.