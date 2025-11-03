Belçika'dan dron talimatı

Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina, Savunma Bakanlığının askeri üsler üzerinde tespit edilen dronları engelleme ve düşürme emri verdiğini açıkladı.

Vansina, bir aydır Belçika gündemini meşgul eden askeri üsler üzerinde tespit edilen dronlar hakkında Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'ye konuştu.

Savunma Bakanlığının askeri üsler üzerinde tespit edilen dronları engelleme ve düşürme yetkisi verdiğini belirten Vansina, tek şartın bunun makul şekilde tali hasar olmadan yapılması olduğunu ifade etti.

Vansina, dronların gece uçtuğunu, küçük ve manevra kabiliyetlerinin yüksek olduğunu, bu yüzden de düşürülmesinin kolay olmadığını vurgulayarak, dronla mücadelede kullanılan tespit ekipmanlar, sinyal bozucular ve anti-dron silahları gibi kaynakların sınırlı olduğunu aktardı.

Genelkurmay Başkanı, ülkeyi dronlara karşı koruma programının hızlandırıldığını, gelecek günlerde Bakanlar Kurulu'na bir plan sunulacağını kaydetti.

Belçika'da dron hareketliliği artıyor

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.