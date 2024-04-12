Belden aşağısının felç olduğu, yüzde 80 görme kaybı yaşadığı hastalığı yendi

Balıkesir'de 2022 yılının Kasım ayında vatani görevini yapan Necip Yıldız, göz kapaklarında şiddetli ağrı yaşamaya başladı. Ayaklarının altında da bir uyuşukluk hisseden Yıldız, görme kaybının yüzde 80'leri bulmasıyla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye başladı. Necip Yıldız'a daha sık bilinen Multiple Skleroz (MS) ile klinik ve radyolojik açıdan benzerlikler gösteren Nöromyelitis Optiko (NMO) teşhisi konuldu. Bir süre yatağa bağımlı kaldıktan sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kortizon ve fizik tedavi sayesinde koltuk değnekleriyle yürümeye başlayan Yıldız, yaklaşık 1,5 yılın ardından tamamen sağlığına kavuştu.

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Daha önce herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını anlatan Necip Yıldız, bu hastalıkla ilgili hiçbir belirti oluşmadığını söyleyerek, "Manisa'da 1 ay acemi birliğini yaptım. Oradan Balıkesir'e mühimmat okuluna geçmiştim. İkinci hafta da şikayetlerim başladı. Göz üstünde şiddetli ağrılarım oluştu. Başımı çevirirken bile gözlerimi kapatmak zorunda kalıyordum. Ayaklarımın altında uyuşukluk oluştu. Bu durumu ayaklarımın uzun süre postalın içinde kalmasına bağlıyordum. Gözlerimdeki sıkıntı daha rahatsız ediciydi. Revire gittim ve hastaneye sevk ettiler. Göz doktoru 3 kez muayene etti. Bir sonuç çıkmayınca nöroloji bölümünde takip edilmeye başlandı. Kışlaya gidip gelmeye devam ediyordum ama sağ gözümde yüzde 80'lik görme kaybı oluştu. O zamana kadar bir teşhis koyamadılar" dedi.