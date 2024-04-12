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        Haberler Sağlık Belden aşağısının felç olduğu, yüzde 80 görme kaybı yaşadığı hastalığı yendi - Haberler

        Belden aşağısının felç olduğu, yüzde 80 görme kaybı yaşadığı hastalığı yendi

        Muğla'da yaşayan ve sanayide fırın boya ustası olarak çalışan Necip Yıldız (23), belden aşağısının felç olduğu, yüzde 80 görme kaybı yaşadığı bir tür santral sinir sistemi hastalığı olan ve tanı konulması çok güç Nöromyelitis Optiko'yu (NMO), kortizon ve fizik tedavisiyle yaklaşık 1,5 yılda yendi. Yıldız, "İzmir'e geldiğimde yürüyemiyordum. Fizik tedavi gördüm. Psikolojik olarak çok zorlandım. Şimdi ise günlük yaşantımda bu hastalıkla ilgili hiçbir sıkıntım kalmadı. Hastalığım çoğu zaman aklıma bile gelmiyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:39
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        Felç oldu, görme kaybı yaşadı! İşte 1,5 yıllık savaş
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        Balıkesir'de 2022 yılının Kasım ayında vatani görevini yapan Necip Yıldız, göz kapaklarında şiddetli ağrı yaşamaya başladı. Ayaklarının altında da bir uyuşukluk hisseden Yıldız, görme kaybının yüzde 80'leri bulmasıyla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye başladı. Necip Yıldız'a daha sık bilinen Multiple Skleroz (MS) ile klinik ve radyolojik açıdan benzerlikler gösteren Nöromyelitis Optiko (NMO) teşhisi konuldu. Bir süre yatağa bağımlı kaldıktan sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kortizon ve fizik tedavi sayesinde koltuk değnekleriyle yürümeye başlayan Yıldız, yaklaşık 1,5 yılın ardından tamamen sağlığına kavuştu.

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        Daha önce herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını anlatan Necip Yıldız, bu hastalıkla ilgili hiçbir belirti oluşmadığını söyleyerek, "Manisa'da 1 ay acemi birliğini yaptım. Oradan Balıkesir'e mühimmat okuluna geçmiştim. İkinci hafta da şikayetlerim başladı. Göz üstünde şiddetli ağrılarım oluştu. Başımı çevirirken bile gözlerimi kapatmak zorunda kalıyordum. Ayaklarımın altında uyuşukluk oluştu. Bu durumu ayaklarımın uzun süre postalın içinde kalmasına bağlıyordum. Gözlerimdeki sıkıntı daha rahatsız ediciydi. Revire gittim ve hastaneye sevk ettiler. Göz doktoru 3 kez muayene etti. Bir sonuç çıkmayınca nöroloji bölümünde takip edilmeye başlandı. Kışlaya gidip gelmeye devam ediyordum ama sağ gözümde yüzde 80'lik görme kaybı oluştu. O zamana kadar bir teşhis koyamadılar" dedi.

        "BİR HAFTADA YATAĞA MAHKUM KALDIM"

        NMO'nun adını ilk kez o zaman duyduğunu dile getiren Yıldız, çevresindekilerden destek alsa da psikolojik olarak çok zorlandığını vurguladı. İyileşmek için çok çabaladığını ifade eden Yıldız, "MR çekildi ve teşhisim kesinleşti. Balıkesir'de 12 günlük tedavi uyguladılar. Kortizon tedavisinin ardından görme kaybı biraz azaldı ama felç sol ağırlıktaydı. Hiç yürüyemiyordum. Kortizonun ardından biraz ayağa kalkmaya başladım. Baston yardımıyla hareket edebiliyordum. İzmir'e geldiğimde de yürüyemiyordum. Fizik tedavi gördüm. Psikolojik olarak çok zorlandım. İyileşmeyi istedim. Şimdi ise günlük yaşantımda bu hastalıkla ilgili hiçbir sıkıntım kalmadı. Hastalığım çoğu zaman aklıma bile gelmiyor. Hocalarım hayatımdan stresi uzaklaştırmamı istedi. Buna uyarak yaşamaya çalışıyorum" diye konuştu.

        "TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI HASAR BIRAKIR"

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Prof. Dr. Yeşim Beckmann da yakınmalarla gelen hastalara, tanı koyulup tedavi başlattıklarını belirterek, periyodik olarak izlemleri sürdürdüklerini kaydetti. MS'in daha çok bilindiğini ancak NMO'nun da farkındalığında yükselme olduğunu dile getiren Beckmann, "Necip'te de biraz gecikme olmuş. Göz bulguları başlıyor, göz hekimine gidiyor ama tanı konmada biraz gecikme oluyor. Necip'te hemen tedaviye başladık. Geldiğinde körlük düzeyine yaklaşan görme bozukluğu vardı ve her iki bacağında da felç ve duyu kusuru vardı. Bu hastalık santral sinir sisteminin özgün bir hastalığıdır. Hastalıkta göz siniri dediğimiz optik sinirler etkilenir. Bir süre sonra omurilik etkilenir. En çok bilinen formu, her iki göz sinirinin etkilenmesidir. Durdurulamayan şiddetli kusma, bulantı, hıçkırık, uyku bozuklukları gibi alt formları da var. Bu şikayetlerle gelen hastalarda akıllara hemen NMO gelmiyor. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi edilmezse kalıcı hasar bırakır. Körlük, bacaklarda ya da kollarda kalıcı felce neden olabilir. Erken tanı ve tedavi esastır" dedi.

        "AKILCI TEDAVİLERE BAŞLAYABİLİYORUZ"

        Tedaviye yüksek dozda kortizon ile başladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Beckmann, hastaya göre değişmekle birlikte bu sürenin genellikle 10 gün devam ettiğini söyledi.

        Yeterli yanıt alamadıkları takdirde plazma değişimi yaptıklarını da belirten Prof. Dr. Yeşim Beckmann, “Atağı tedavi etmek her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Koruyucu tedaviye başlamak gerekir. Hastalığın şiddeti ve tanının zamanına göre akılcı tedavilere başlayabiliyoruz. NMO'da omurilik ve sadece optik sinirler tutulur oysa MS'de birçok alan tutulur. MS ataklarla gider. Tedaviye daha iyi yanıt verir. NMO'da kalıcı hasar olabiliyor. Bu yakınmaları olan hastaların vakit geçirmeden nöroloji kliniğine gelmesinde fayda var. NMO daha çok kadınlarda 40 yaş civarında ortaya çıkar. Ama 20 ile 80 yaş arasında değişen hastalarımız var" ifadelerini kullandı.

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