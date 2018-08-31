Belenenses - Vitoria Setubal maçı heyecanı

Portekiz Premier Lig maçında Belenenses ile Vitoria Setubal, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi Belenenses 4 puanla 7. sırada, Vitoria Setubal 3 puanla 11. sırada bulunuyor. Belenenses son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vitoria Setubal, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 472 kodlu maçı oynayanlar; Belenenses galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Vitoria Setubal galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Belenenses son hafta oynanan Porto maçında 2-0 yenildi.

Vitoria Setubal ise Desportivo Aves maçında 0-1 yenildi.

Belenenses, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Belenenses, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Vitoria Setubal, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vitoria Setubal 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ