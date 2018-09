Belgrano - Newells Old Boys maçı öncesi rakamlar

Arjantin Premier Lig maçında Belgrano ile Newells Old Boys, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:45. Maç öncesi Belgrano 6 puanla 9. sırada, Newells Old Boys 1 puanla 25. sırada bulunuyor. Ev sahibi Belgrano, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Newells Old Boys son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 531 kodlu maçı oynayanlar; Belgrano galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Newells Old Boys galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Belgrano son haftadaki Huracan müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Newells Old Boys ise Godoy Cruz karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Belgrano, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Newells Old Boys, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Newells Old Boys, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

