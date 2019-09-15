Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbeyle çenesi kırılan Younes Belhanda, dün ameliyat geçirdi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Club Brugge deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da, Faslı oyuncu forma giyemeyecek. Ardından ligde karşılaşılacak Yeni Malatya mücadelesinde de oynaması beklenmeyen 29 yaşındaki orta sahanın derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Ancak forma şansı bulsa bile Belhanda’nın maske takarak sahaya çıkabileceği ifade edildi. Yıldız oyuncunun en az 2 ay maskeyle sahaya çıkabileceği bildirildi.