"GIGI'NİN İSMİ NUR, BELLA'NIN İSMİ DE HAYRİYE"

Sık sık Türkiye'ye gelen ve daha önce yaptığı bir açıklamada bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Mohamed Hadid, "Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi kızının adını da Khai koydu. Hayriye’nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var" demişti.

Fotoğraflar: Instagram, Avalon