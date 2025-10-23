Habertürk
        Haberler Müzik 'Ben Bir Daha'yı yayınladı

        'Ben Bir Daha'yı yayınladı

        Gökhan Taş, yeni teklisi 'Ben Bir Daha' ile müzikseverlerle buluştu

        23.10.2025 - 14:03
        'Ben Bir Daha'yı yayınladı
        Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıda, Gökhan Taş yine duyguların derinliklerine iniyor ve dinleyicisini samimi bir hikâyenin içine davet ediyor.

        Daha önce 'Zayiat', 'Aşikar', 'Boş Teneke' ve 'Kapımı Çalma' gibi dikkat çeken eserlere imza atan sanatçı, bu kez de kalplere dokunacak bir performans sergiliyor.

        'Ben Bir Daha'nın aranjesi Baran Karakoç tarafından yapılırken, şarkının duygusal atmosferini destekleyen klip yönetmenliğini Yunus Sevinç üstlendi. Modern soundlarla klasik duygusallığı bir araya getiren eser, Gökhan Taş’ın besteci ve söz yazarı kimliğini bir kez daha ön plana çıkarıyor.

        Şarkı, ayrılığın ardından yaşanan duygusal çöküşü ve yeniden sevmeye cesaret edememeyi içten bir dille anlatıyor. Gökhan Taş’ın etkileyici yorumu, dinleyicide derin bir iz bırakmayı başarıyor.

