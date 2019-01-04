Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'da flaş bir ayrılık yaşandı. Portekiz ekibi, teknik direktör Rui Vitoria ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'ni 3. sırayı alıp Avrupa Ligi'ne kalan ve burada Galatasaray ile eşleşen Kartallar, ligde ise son olarak Portimonense'ye deplasmanda 2-0 mağlup olarak ligde 4. sıraya gerilemişti. Vitoria döneminde Benfica 2 lig, 1 Portekiz Kupası ve 1 de Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu kazanmıştı.

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