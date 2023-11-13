Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi

EMDR terapisi ile kötü anılarınızdan kurtulun ve ruh sağlığınızı güçlendirin Çoğumuz travmatik deneyimlerin neden olduğu duygusal yükler taşıyoruz. EMDR terapisi ile kişinin travmatik hatıraları yeniden işlemesi sağlanıyor ve bu hatıraların tetiklediği duygusal tepkiler değiştirilmeye çalışılıyor. Bunun sonucunda kişi travmanın yol açtığı anksiyete, korku, utanç veya öfke gibi duyguları kontrol etme konusunda ilerleme gösteriyor. Travmatik olaylarla yüzleştirilen ve duygusal yükleri hafifletilen kişinin yaşam kalitesi artıyor, ruhsal sağlığı güçleniyor. İşte olumsuz inançları değiştiren ve göz hareketlerinin takibi ile ruhsal hastalıkların tedavisine yardım eden terapinin detayları. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

EMDR terapisi olumsuz anılardan ve inançlardan kurtulmada etkili bulunan bir yöntem. Terapi sürecinde kişiye önce geçmişteki deneyimleri hatırlatılıp olumsuz inancının nasıl oluştuğu kavratılmaya çalışılıyor. Sonraki aşamada ise göz hareketleriyle birlikte travmatik hatıraların yeniden işlenmesi sağlanıyor. Kişi, olumsuz inancı destekleyen veya besleyen düşünceleri fark ettiğinde bunları daha sağlıklı ve olumlu düşüncelerle değiştirmeye yönlendiriliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi’nden Uzman Klinik Psikolog Berk Alaca, “EMDR, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelir ve travmatik deneyimlerin etkilerini hafifletmeye yardımcı olan bir terapi yöntemidir. 1980'li yıllarda Dr. Francine Shapiro tarafından geliştirilen bu yöntem temel olarak, kişinin göz hareketlerine odaklanarak travmatik hatıraları yeniden işlemeyi hedefler” diyor.

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Psikolog Berk Alaca

TEMEL AMAÇ TRAVMATİK OLAYLARI TEDAVİ ETMEK

EMDR terapisinin temel amacının kişinin geçmişte yaşadığı travmatik olayların neden olduğu duygusal rahatsızlıkları, semptomları ve düşünceleri tedavi etmek olduğunu söyleyen Alaca, terapi sürecinde kişinin travmatik hatıraları hatırlayıp aynı anda görsel ya da işitsel uyarıcıya odaklandığını belirtiyor. Odaklanılan şey genellikle terapistin parmak hareketleri oluyor. Bu hareketlerin travmatik deneyimlerin etkilerini hafifletmeye ve duygusal iyileşmeyi teşvik etmeye yardımcı etkisine dikkat çekiliyor.

TRAVMATİK DENEYİMLER SONUCU GELİŞEN OLUMSUZ İNANÇLAR

Olumsuz inançların, travmatik deneyimler sonucunda oluşabilen düşünceler olduğunu söyleyen Alaca, “Bu inançlar genellikle kişinin kendisi, dünya veya diğer insanlar hakkında negatif değerlendirmeler içermesi şeklindedir. Örneğin bir kişi geçirdiği trafik kazasının sonrasında bu olayla ilgili olarak ‘Ben zaten kontrolü kaybeden biriyim’ gibi olumsuz bir inanç geliştirebilir. Olumsuz inançlar genellikle travmatik deneyimler sırasında hissedilen duygular ve yaşanan olayların yorumlanmasıyla ilişkilidir” diyor.

OLUMSUZ İNANÇLAR KİŞİYE NE YAPAR? Terapi sürecinde ele alınan birçok olumsuz inanç olduğuna dikkat çeken Alaca, “Değersizlik, yetersizlik, suçluluk, kimseye güvenememe gibi duygular olumsuz inanç örnekleridir. Olumsuz inançlar insanların hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyip birtakım ruhsal rahatsızlıklara neden olabilir. Örneğin, yetersizlik olumsuz inancı, birçok insanın hayatında karşılaştığı yaygın bir inançtır ve EMDR terapisiyle ele alınabilir. Bir kişi çocukluk döneminde sürekli olarak eleştirildiğini veya başarısız olduğunu hissedebilir. Bu durumdaki kişi, yeteneksiz, değersiz veya başarısız olduğuna dair bir inanç geliştirmiş olduğunda bu olumsuz inanç, yetişkinlik dönemine taşınıp kişinin kendine olan güvenini, başarı potansiyelini ve yaşam kalitesini etkileyebilir” diyor.

GEÇMİŞTEKİ DENEYİMLER HATIRLATILIR EMDR terapisinin, olumsuz inançlarla başa çıkmada etkili bir yol sunduğunun altını çizen Alaca, “Terapi sürecinde kişi, önce geçmişteki deneyimlerini hatırlar ve bu inancın nasıl oluştuğunu anlamaya çalışır” diyerek devam ediyor; “Daha sonra, göz hareketleriyle birlikte travmatik hatıraların yeniden işlenmesi sağlanır. Bunun sonucunda kişi, olumsuz inancı destekleyen veya besleyen düşünceleri fark etmeye ve bunları daha sağlıklı ve olumlu düşüncelerle değiştirmeye yönlendirilir.”

FARKLI RUHSAL SAĞLIK SORUNLARINDA DA BAŞVURULUYOR EMDR terapisinin farklı ruhsal sağlık sorunlarında da tercih edilebileceğine dikkat çekiliyor. Bu terapide sadece olumsuz inançlarla başa çıkmakla kalınmıyor. Bu terapi aynı zamanda çeşitli ruhsal hastalıkların tedavisinde de etkili bir yöntem olarak görülüyor. Araştırmalar, EMDR'nin Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), anksiyete, depresyon, panik bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) yeme bozuklukları ve bağımlılıklar gibi çeşitli ruhsal sağlık sorunlarının tedavisinde de başarılı olduğunu gösteriyor. EMDR terapisinin etkinliği, travmatik deneyimlerin neden olduğu duygusal yüklerin hafiflemesi ve travmanın etkilerinin azalmasıyla ilişkili bulunuyor. Terapi süreci, kişinin travmatik hatıraları yeniden işlemesini sağlıyor ve bu hatıraların tetiklediği duygusal tepkileri değiştiriyor. Böylece, kişi travmatik olaylarla ilişkili; anksiyete, korku, utanç veya öfke gibi duyguları kontrol etmeyi öğreniyor. Terapi, kişinin travmatik deneyimleriyle baş etme becerilerini güçlendirip duygusal iyileşmeyi de teşvik ediyor. Terapi sürecinde kişi kendini güvende hissetmeyi, travmatik olayları daha objektif şekilde değerlendirmeyi ve pozitif kaynaklarına erişmeyi öğreniyor. Bu sayede kişinin yaşam kalitesinde artış, ilişkilerinde iyileşme ve ruhsal sağlığında güçlenme meydana geliyor.

DUYGUSAL YÜKLERİN HAFİFLEMESİ HEDEFLENİR Son olarak, EMDR terapisinin, olumsuz inançları değiştirmek ve ruhsal hastalıkları tedavi etmek için etkili bir terapi yöntemi olduğuna dikkat çeken Berk Alaca, “Terapi süreci travmatik deneyimleri yeniden işlemeyi ve duygusal yüklerin hafiflemesini hedefler. EMDR, bireylerin travmatik olaylarıyla yüzleşmelerine, duygusal iyileşme sağlamalarına ve daha sağlıklı bir zihinsel durum elde etmelerine yardımcı olur. Profesyonel bir terapist eşliğinde yapılan bu terapi, bireylerin hayatlarında önemli bir dönüm noktası olabilir” diyor.