Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Lage, "Bu maça hazırlanmak için istenilen süre yoktu. Rakibi iyi analiz ettiğimizi ve buradan istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz. Maça hazır ve motive durumdayız. Hafta sonu kendi sahamızda oynadık. Orada da ateşli bir ambiyans vardı. Bu ambiyansa hazırız. Galatasaray büyük bir kulüp ve tecrübeli teknik direktörleri var. Bizde de büyük maçlara hazır oyuncular bulunuyor. Bu tarz durumlara alışığız." diye konuştu.
Son maçlarda üst üste alınan galibiyetlerle ilgili konuşan Portekizli teknik adam, bu durumun kendilerini rehavete sokmayacağını vurgulayarak, "Gerekli konsantrasyonumuz var. Yeterli kazanma isteği ve konsantrasyonumuz bulundukça bu durum sorun teşkil etmeyecek." şeklinde görüş belirtti.
Pizzi, Grimaldo gibi oyuncularını İstanbul'a getirmeyen Lage, önlerinde uzun bir maraton olduğunu söyleyerek, "Aralık, ocak, şubat ayları yoğun geçiyor. Yaşları, performansları gibi çeşitli durumları göz önüne alınarak bu kararı verdik. Oynayacak her oyuncuya güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Portekizli çalıştırıcı, kısa bir süre önce ikinci lig takımı çalıştırırken şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde maça çıkıyor olmasıyla ilgili bir soruya "Hayatta ani değişiklikler oluyor. Bunun için çalışma ve başarma azmi önemli. Büyük bir ekibimiz var. Bu motivasyon ve güvenle her işin üstesinden gelinebilir." şeklinde cevap verdi.
SEFEROVIC: BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİK
Basın toplantısına katılan İsviçreli futbolcu Haris Seferovic ise şunları kaydetti:
"Yarın iyi bir skor bekliyoruz. Ateşli bir atmosfer olacak ama kendimize güveniyoruz. İyi bir formumuz var. Galatasaray'a büyük saygı duyuyoruz. İyi bir oyun ortaya koyacağız. Zor bir maç olacak. Buraya kazanmak için geldik. En iyi performansımızı sergileyerek burada kazanmak istiyoruz. Karşımızda da bizim gibi düşünen bir takım var. Bu yüzden büyük bir maç olacak. İyi bir maç bizi bekliyor. Şimdilik sadece bu eşleşmeyi düşünüyoruz."
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