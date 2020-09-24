Benim Adım Melek ekranlara yeni bölümü ile dün akşam geldi. Dizide heyecan doruktaydı. Yayınlanan bölümün ardından Benim Adım Melek 33. yeni bölüm fragmanı hemen yayınlandı. İşte detaylar...

BENİM ADIM MELEK 23 EYLÜL SON BÖLÜM

Halil ve Melek’i gören Alpay öfkelenirken, Cumali dükkana gelen haciz haberinin etkisindedir. Alpay Kenan’ın eyleme geçmemesinden ötürü huzursuzdur. Oysa Kenan bütün fırsatları değerlendirmeye başlamıştır.

Kerem ve Emre arasındaki rekabet takımın dışına taşmak üzeredir. İkili hiç ummadıkları bir noktada, kendilerini burun buruna bulacaklardır.



Mithat yaşananlardan dolayı Seyran’la ilgili ne karar alacaktır? Melek’in konuşması Mithat’ın neden canını acıtır? Kendinden habersiz oğluna sünnet düğünü düzenlendiğini öğrenen Alpay’ın tepkisi ne olacaktır? Kadriye Mahmut’tan habersiz kendi evini tutma hayalleri içerisindeyken Mahmut ona ne söyleyecektir?

Defne annesiyle dedesi arasında köprü olabilmek için önce dedesiyle kendi ilişkisini iyileştirmeye çalışacaktır. Seyit Ali ve Defne Ömer’den ötürü gerilince Defne dedesine nasıl bir tavır sergileyecektir?

Ömer’in asker uğurlamasında gelmeyenlerin Küçük Seyit Ali’nin sünnet düğününe gelmeleri diğerlerini buruk bırakır.

Benim Adım Melek” Çarşamba akşamı saat 20.00'de TRT1'de…

BENİM ADIM MELEK 33. BÖLÜM FRAGMANI