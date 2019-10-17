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Benim Adım Melek 5. yeni bölüm fragmanı: Seyit Ali nerede? Benim Adım Melek 4. son bölüm

Benim Adım Melek 5. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanında Seyit Ali'nin kaybolduğu görülüyor. İşte Benim Adım Melek 4. son bölüm özeti ve 5. yeni bölüm fragmanı

Benim Adım Melek

Benim Adım Melek 4. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Benim Adım Melek yeni başlayan ancak, yayınlanan ilk bölümüyle de tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başaran yapımlar arasında yer alıyor. İşte Benim Adım Melek 5. yeni bölüm fragmanı ve 4. son bölüm özeti.

BENİM ADIM MELEK 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Melek, Mithat’ın Kerem’i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışırken, Defne ve küçük Seyit Ali’nin de havaalanına gittiğini öğrenip yıkılır. Alpay’ın çocuklarıyla Almanya’ya dönmesi için önünde hiçbir engel yoktur.

 

Yaşanan olaylar, ne pahasına olursa olsun çocuklarından vazgeçmeyen Melek’i memleketinden, istenmediği aile ocağından Almanya’ya dönmeye mi itecek? Ömrünü Melek’i unutmak için tüketen Seyit Ali, Cumali’nin baskısıyla kızından tamamen vaz geçebilecek mi?

 

Tüm gözler Melek’teyken Karadağ konağının çalınan kapısı yeni sürprizlere gebe kalacak.

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