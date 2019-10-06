Benim Tatlı Yalanım 16. son bölümü izlendi. Büyük bir ilgiyle takip edilen Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümünde, Nejat, Suna'ya onu sevdiğini söylemiş, hayatını düzene koyarken yanında olmasını istemiştir. Suna, bu ani aşk ilanı karşısında şaşkına dönüyor.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nejat, Suna'ya onu sevdiğini söylemiş, hayatını düzene koyarken yanında olmasını istemiştir. Suna, bu ani aşk ilanı karşısında şaşkına döner. Suna da Nejat'a aşkını ilan etmek istemekte ancak Kayra'yı düşünmektedir. Önce Kayra'nın gerçeği öğrenmesi, Nejat ve Suna'yı ona yalan söyledikleri için affetmesi gerekmektedir. Bu sırada Kayra, Suna ismini duymuş, aklı karışmıştır. Kayra, uzun zamandır görmezden gelmeye çalıştığı işaretleri bir araya getirirken, Suna'nın kim olduğunu bilmek istemediğine karar verir. Bu sırada sürpriz bir isim Kayra'yı kaçmaya çalıştığı gerçekle yüzleştirecektir.