Futbol dünyasının en büyük ödülü kabul edilen Ballon d'Or takdim edilirken Benzema'nın imajı dikkat çekmişti. Beyaz bir gömlek, ince altın çerçeveli gözlükler ve gömleğin yakasında siyah bir kurdele. Bu kombin, ABD'nin en ünlü rap yıldızlarından Tupac Shakur'un 1996'daki ödül töreninde tercih ettiği kombindi.
"TUPAC BU KOMBİNİ ÖZENLE SEÇMİŞTİ"
Tupac bu ödülü kazanmasından birkaç hafta sonra Los Angeles'ta öldürüldü. "Tupac, kariyerinin zirvesindeydi. 'All Eyez on me' albümüyle büyük sükse yapmış ancak birkaç ay sonra vahşice katledilmişti" diyor Tupac'ın biyografisini yazan Maxime Delcourt. "Tupac'ın stili oldukça özenle seçilmişti, Versace ile boy göstermişti. ABD'nin yoksul kesiminden geldiği için kişisel bir intikamdı"
"Tupac, bir noktada Che Guevara ya da Bob Marley'e benziyor" diyor Delcourt. "Bu kişiler isyan kültürüne ilham veren popüler figürler haline geldi" Benzema da ödül töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken Tupac'ın "Bütün gözler üzerimde" şarkılarını bu fotoğraflara ekledi.
"BENZEMA, GANGSTA RAP'İ YAŞIYOR"
Benzema, Miami'de geçirdiği tatilden iki klip paylaşmıştı ve bunlar milyonlarca kez izlenmişti. Tupac'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle gezerken görüntülenmişti. Benzema bir yönüyle "gangsta rap" kültürünün izlerini de taşıyor. Gösterişli otomobiller kullanıyor ve mücevherler takmayı seviyor. "Gangsta rap, meşru kültüre en uzak kutuptur" diyor hip-hop uzmanı da olan sosyolog Louis Jesu, L'Equipe'e. "Yaşam tarzı olarak maddi bir başarı talep ediliyor. Ancak Tupac'la bağlantı kurabilmek için biraz daha fazlası gerekiyor.
Tupac, Las Vegas'ta vurulduğunda Benzema 9 yaşındaydı. Jenerasyonunun en 'iyi' müzisyeni olmasa da yeni bir çağ açmıştı. Yalnız bir anne tarafından yetiştirilen yoksul bir çocuğun efsaneleşmesi; bağımlılık sorunları yaşasa da politik duruşa sahip olmasıyla bir nesil tarafından ikonlaştırıldı. Genç yaşında rap müziğin basamaklarını bir bir tırmanarak kısa sürede zirveye çıktı. Polis şiddetiyle kişisel hazzı harmanlayan şarkılar yaptı. "Belki teknik olarak akranlarının en iyisi değildi" diyor Delcourt. "Ama şarkılarındaki konularla fark yarattığı kesin"
"ANNEME VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM, MUTLUYUM"
Karim Benzema'nın da benzer bir geçmişten geldiğini söylemek yanlış olmaz. L'Equipe' konuşan Zinedine Zidane, "Bizler futbolcu olmak için yanıp tutuşan ve hayaline ulaşmak için çok sıkı çalışan, banliyöden gelen çocuklardık" diyor. Bu tek cümlelik özet aslında Benzema'yla Tupac'ın benzerliğini gözler önüne seriyor. "Bu değerler, getto kültürü dediğimiz şeyin kodlarıdır: Onur, kolektif yaşam, sıkı çalışma ve gurur" "Anneme söz vermiştim ve onu tuttuğum için çok gururluyum" demişti Benzema, ödül töreninde.
Tupac, en çok satan sanatçılar listesindeyken kariyerinin en karanlık dönemini yaşamış ve cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalarak hapse girmişti. 1991'de ABD Başkan Yardımcısı Dan Quayle, onun albümünü 'Polis öldürmeye özendirme'yle suçlamıştı. Tupac'ın karnına yaptırdığı "Thug life" dövmesi çok tartışmalı bir kavramlardan biri. Jesu bu tabirle suçluları değil, yoksulları kastettiğini düşünüyor:
"Thug' bana göre gurur taşır, suç değil. Bir 'thug' çalmaz, hiçbir şeyi olmayan adamdır. Hiçbir şeyi, evi, otomobili olmamasına rağmen başını dik tutar. Benzema da etnik kökeni nedeniyle birçok kez suçlandı. Fransa Milli Marşı'nı aşağılamakla itham edildi, Mathieu Valbuena'nın seks kasedi olayında akrabalarıyla olan bağlantısı nedeniyle suçlandı. Tupac'ta olduğu gibi kenar mahalleden gelen bir 'kahraman' olduğunu söyleyebiliriz. Ödül törenindeki kıyafeti de Tupac'ınkisi gibi bir 'intikam'
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