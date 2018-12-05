Son yıllarda benzinli otomobillere talep giderek azalırken, sürücülerin yeni gözdesi dizel otomobiller oldu. Benzinli otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı 2009-2018 yıllarında yüzde 47,6'dan yüzde 25'e geriledi, dizel otomobillerin payı ise 20,9 puan artışla 36,6'ya yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 373 bin 601 otomobilin yüzde 38'i LPG, yüzde 36,6'sı dizel, yüzde 25'i benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

Benzinli otomobillerin toplam içindeki payı, 2009'da yüzde 47,6 seviyesinde bulunurken, bu oran hızla düşerek ekim ayı itibarıyla yüzde 25'e indi. Böylece trafikteki benzinli araç sayısı 3,3 milyondan 3 milyona geriledi.

LPG'li araçlarda 2013'e kadar devam eden artış eğilimi de bu yıl itibarıyla yön değiştirdi. Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobillerin 2009'da yüzde 35,6 olarak belirlenen ve 2013'te yüzde 41,5'e kadar yükselen payı, ekim ayı itibarıyla yüzde 38'e kadar geriledi. LPG'li araç sayısı 2009'da 2,5 milyon, ekimde ise 4,7 milyon olarak hesaplandı.

Tüketicilerin benzinli ve LPG'li otomobil tercihindeki gerilemeye karşın, dizel araçların sayısı ve oranındaki artış dikkati çekti.

Söz konusu dönemde benzinli araç kullananların özellikle dizel araçlara yönelmesiyle bu gruptaki araçların payının yüzde 15,7'den yüzde 36,6'ya çıktığı görüldü. Dizel araç sayısı ise 1,1 milyondan 4,5 milyona yükseldi.

Benzinli otomobilleri sayı bakımından geride bırakan dizel otomobiller ile LPG'li otomobiller arasındaki fark da kapanmaya başladı.

Trafiğe kayıtlı benzinli, LPG'li ve dizel otomobillerin toplam içindeki payları şöyle:

Yıl Toplam Benzin Dağılım (%) Dizel Dağılım (%) LPG Dağılım (%) Bilinmeyen Dağılım (%) 2009 7.093.964 3.373.875 47,6 1.111.822 15,7 2.525.449 35,6 82.818 1,2 2010 7.544.871 3.191.964 42,3 1.381.631 18,3 2.900.034 38,4 71.242 0,9 2011 8.113.111 3.036.129 37,4 1.756.034 21,6 3.259.288 40,2 61.660 0,8 2012 8.648.875 2.929.216 33,9 2.101.206 24,3 3.569.143 41,3 49.310 0,6 2013 9.283.923 2.888.610 31,1 2.497.209 26,9 3.852.336 41,5 45.768 0,5 2014 9.857.915 2.855.078 29,0 2.882.885 29,2 4.076.730 41,4 43.222 0,4 2015 10.589.337 2.927.720 27,6 3.345.951 31,6 4.272.044 40,3 43.622 0,4 2016 11.317.998 3.031.744 26,8 3.803.772 33,6 4.439.631 39,2 42.851 0,4 2017 12.035.978 3.120.407 25,9 4.256.305 35,4 4.616.842 38,4 42.424 0,4 Ekim 2018 12.373.601 3.099.231 25,0 4.526.611 36,6 4.703.168 38,0 44.591 0,4

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