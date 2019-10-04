Beran Soysal (Tarık Tamar) kimdir?

Atv ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in yeni sezonunda oyuncu kadrosuna yeni karakterleri canlandıracak yeni oyuncular eklendi. Bunlardan dikkat çekenlerden birisi de Beran Soysal’ın canlandırdığı Tarık Tamar karakteridir. Beran Soysal’ın oynadığı Tarık Tamar karakteri, psikolojik sorunları olan bir altyapıya sahip. Tamar’ın ‘’Beni uzaktan tanırsanız, hayatınızda hiçbir şey değişmez. Ben sizi yakından tanırsam, hayatınızdaki hiçbir şey aynı kalmaz’’ sözleri diziye yeni bir heyecan getirecek olduğu anlaşılıyor. Sen Anlat Dizi karakterini oynayan Beran Soysal dizide oynadığı psikopat rolü ile izleyenlerin merak konusu oldu. Bizlerde siz değerli okurlarımız için ödüllü genç oyuncumuz Beran Soysal hakkında merak edilen sorularınıza cevap bulacağız. Beran soysal kimdir? Hangi ödüle layık görülmüştür. İşte merak ettiğiniz sorularınız ve cevapları.

Oyuncu Beran Soysal 3 Nisan 1988 (31 yaşında) tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş olan genç oyuncu Beran Soysal Koç burcudur. Bilinen herhangi bir ilişkisi yoktur ve bekardır. Genç ve yakışıklı oyuncu Beran Soysal 175 cm boyunda, 72 kg ağırlığında ve Gözleri kahverengi renktir oyunculuk eğitimi almış 2012 yılında rol aldığı Ağır Roman Yeni Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra kariyerine bu alanda şekil veren Beran Soysal dizi ve sinema filmlerinde rol almış ödüllü bir oyuncudur.

Oyuncu Beran Soysal genç yaşına rağmen sinemada başarılı bir performans göstererek rol aldığı 2016 yapımı olan Yolculuk isimli sinema filminin yarıştığı Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Beran Sosyal Sen Anlat Karadeniz’de Tarık Tamar karakterini canlandırmaktadır. Beran Soysal’ın hayat vereceği karakter olan Tarık Tamar, anlaşıldığı kadar ile psikolojik sorunları olan bir karakter. Bu psikolojik sorunlar dizide hikâye dağılımını bir hayli değiştirecek ve dizide baskın bir karakter olarak ön plana çıkacaktır. Tarık Tamar’ın kendisini tanıtım videolarında söylediği, ‘Beni uzaktan tanırsanız, hayatınızda hiçbir şey değişmez fakat ben sizi yakından tanırsam, hayatınızdaki hiçbir şey aynı kalmaz’ sözleri Sen Anlat Karadeniz dizisine yep yeni bir heyecan ve farklı bir merak katacağı bariz bir şekilde görülüyor.

Beran Soysal Filmografisi

2016 Toz

2015 Çırak

2014 Yolculuk

2012 Jin

2011 Devrimden Sonra

Beran Soysal’ın Rol Aldığı Televizyon Dizileri

2019 Sen Anlat Karadeniz (Tarık Tamar)

2016 Vatanım Sensin (Kamil)

2016 - 2017 İçerde (Gökhan)

2012 Ağır Roman Yeni Dünya

2012 Kurtlar Vadisi Pusu

2011 Tek Başımıza

2011 Sen De Gitme

2011 Karakol - Herkes Adalet İster

2011 Akasya Durağı

2011 Arka Sokaklar

2010 Umut Yolcuları

2010 Kavak Yelleri

2006 Eksi 18

Beran Soysal’ın Görev Aldığı Yapımlar