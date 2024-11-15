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        Haberler Yaşam Denize kıyısı olmayan Adıyaman'da öğretmen buldu... 85 milyon yaşında!

        Adıyaman'da deniz kestanesi fosili bulundu

        Adıyaman'da doğa gezisi yapan öğretmen tarafından bulunan 85 milyon yıllık deniz kestanesi fosili müzeye teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:42 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:42
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        Adıyaman'da öğretmen buldu! 85 milyon yaşında
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        Adıyaman'da bir öğretmen, bulduğu deniz kestanesi fosilini müze müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

        Lisede Kimya öğretmeni olarak görev yapan Orhan Pamukçu, Olgunlar köyü kırsalında farklı bir taşa rastladı ve bunu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne iletti.

        Müze müdürlüğü ekipleri, taşın 85 milyon yıllık olduğu değerlendirilen deniz kestanesi fosili olduğunu belirledi.

        Adıyaman Müzesi Müdürü Mustafa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşın müze envanterine alınması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu fosil 85 milyon yıllık. Fosili, ilerleyen günlerde müzemizdeki teşhirde ziyaretçilerimizle buluşturacağız" dedi.

        Pamukçu ise doğa gezisi sırasında bulduğu fosili görmek isteyenleri müzeye davet etti.

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        #deniz kestanesi fosili
        #Adıyaman
        #85 milyon yıllık fosil
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