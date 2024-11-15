2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!

İstanbul’da, 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in annesi Dilek Ç. (23) tarafından çorbasına ve biberonuna, tiner ile çamaşır suyu konulması sonucu yaşadığı trajedi, Türkiye’nin kanını dondurdu.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

14 Kasım’a kadar hastanede yaşam mücadelesi veren küçük Yunus Emre Çiçek’ten yürek yakan haber geldi.

"KİMSE SAHİP ÇIKMADI BUNALIMA GİRDİM"

Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Çiçek, evlilik dışı bir ilişki sonucu dünyaya geldi. Anne Dilek Ç., polise verdiği ifadede, "Çocuğum evlilik dışı doğdu. Bana da, ona da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim" dediği öğrenildi.