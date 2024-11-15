2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
İstanbul'da, 50 gündür yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, hayatını kaybetti. Bebeğin annesi, 23 yaşındaki Dilek Ç. tarafından, mamasına tiner ve çamaşır suyu konularak zehirlendiği ortaya çıktı. Dilek Ç. tutuklanırken, 46 yaşındaki baba Yılmaz E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Katil annenin, dikkat çekmemek için üvey ablasından şikayetçi olduğu öğrenildi
İstanbul’da, 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in annesi Dilek Ç. (23) tarafından çorbasına ve biberonuna, tiner ile çamaşır suyu konulması sonucu yaşadığı trajedi, Türkiye’nin kanını dondurdu.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
14 Kasım’a kadar hastanede yaşam mücadelesi veren küçük Yunus Emre Çiçek’ten yürek yakan haber geldi.
"KİMSE SAHİP ÇIKMADI BUNALIMA GİRDİM"
Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Çiçek, evlilik dışı bir ilişki sonucu dünyaya geldi. Anne Dilek Ç., polise verdiği ifadede, "Çocuğum evlilik dışı doğdu. Bana da, ona da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim" dediği öğrenildi.
ANNE TUTUKLANDI BABA SERBEST
Olay sonrası gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Yılmaz E. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÜVEY ABLASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Anne Dilek Ç.'nin, olay sürecinde dikkat çekmemek için üvey ablasından şikayetçi olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.