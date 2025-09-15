Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için her zamankinden daha sert kararlar alırken; Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali) Ömer’in tüm planlarını altüst eder! Ömer ve Nevin de kendilerini sarsıcı bir aşk hikayesi içinde bulacaktır ama hangi aşka teslim olacaklarını ise kader belirleyecek.