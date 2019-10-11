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Bergüzar Korel'e koruma kararı

Geçtiğimiz günlerde Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in, Amerika'da sitede evlere günlük temizliğe gittiği ve 70 liraya köpek gezdirdiği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu haberlerin ardından Zeynep Korel'in oyuncu kardeşi Bergüzar Korel hakkında bir çok iddia gündeme geldi

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel ajansı aracılığıyla bir açıklama yaptı:

Bir süredir bazı basın ve yayın kanalları üzerinden Bergüzar Korel’in kişiliği ve aile hayatı ile ilgili asılsız açıklamalar yapılmakta olduğuna üzülerek şahit olmaktayız. Bu açıklamalar özellikle hamile olduğu bu hassas dönemde kendisini ve tüm aileyi son derece üzmüştür. Maruz kaldığı mağduriyet ve bu süreçte yapıcı tüm çabalarının da sonuçsuz kalması sebebiyle üzülerek mahkemeye başvurmak durumunda kalmış ve Avukatı Naim Karakaya tarafından yapılan koruma tedbiri talebi İstanbul Aile Mahkemesince kabul edilmiştir. Mahkeme tarafından Bergüzar Korel’e, yazılı, sözlü, online, basın yolu ile ve sair herhangi bir şekilde psikolojik şiddet de dahil olmak üzere her türlü tehdit, hakaret, aşağılama, iftira veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunulması engellenmiştir.

Mahkeme kararı uyarınca, verilen tedbirlere uyulmaması halinde kanunda öngörülen cezai yaptırımlar aynen uygulanacaktır. Sağduyulu tüm tarafların alınan mahkeme kararına saygı göstereceğine inancımız tamdır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

 

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