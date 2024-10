Bergüzar Korel, eski videosunu tekrar paylaşarak, yaşanan olaylara tepkisini gösterdi

Bergüzar Korel, kadın cinayetlerine ve tacizlere karşı tepkisini 2018'de sosyal medya hesabından paylaştığı iki videosunu tekrar paylaşarak gösterdi.

Bergüzar Korel, tepkisini dile getirirken şu ifadeleri kullandı: Setteyken 2018'de bu videoyu paylaşmıştım. Hepimiz yine acı dolduk. Aradan geçen yıllarda maalesef her şey daha da kötüye gitti. Bazen videolar yazıdan çok daha etkili oluyor diye tekrar paylaşıyorum. Dünya yansa, çocuklarımızın yanında olacağımızı bilsinler. Kimsenin şantajına, tehdidine boyun eğmemeleri gerektiğini sevgimizle, desteğimizle anlatalım. Okulların psikolojik danışmanları iyi ki varsınız. Şu videoyu gören bir kardeşim varsa ve şu an çaresiz hissediyorsan, lütfen yalnız olmadığını bil. Okulun psikolojik danışmanına git ve konuş. Hayatta hiçbir şey senden daha değerli değil. Her sorunun çaresi var. Susmayı değil, konuşmayı öğretelim tüm çocuklarımıza.

REKLAM

Paylaştığı eski videolarda bir düzenleme yapmak istediğini belirten oyuncu; "Sadece özel bölge değil, bedeninin herhangi bir yerine dokunamayacaklarını söylemek istiyorum" notunu düştü.

Bergüzar Korel, 6 yıl önce yayımladığı gönderilerde şu ifadeleri kullanmıştı: Günlerdir yaşadığımız bu iğrençlik içinde ayakta durmaya çalışırken daha fazla sessiz kalamayacağımı fark ettim. O yüzden birkaç cümle etmek istiyorum. Sabahtan beri, 'Çocuk susar, sen susma' adı altında paylaşımlar yapıldığını görüyorum. Bunların iyi niyetle yapıldığını çok farkındayım. Ancak burada bir eksik var; çocuk susmamalı. Anneler, babalar, çocuklarınızın susmamaları gerektiğini onlara anlatın. Hiç kimse, onların rızası olmadan onlara dokunamaz. Dokundukları anı ortaya koyabilmeliler. Size bunu dile getirebilmeliler ve korkmamalılar. REKLAM