Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bergüzar Korel, eski videosunu tekrar paylaşarak, yaşanan olaylara tepkisini gösterdi - Magazin haberleri

        Bergüzar Korel, eski videosunu tekrar paylaşarak, yaşanan olaylara tepkisini gösterdi

        Son dönemlerdeki kayıplarımız; Ayşenur Halil, İkbal Uzuner, Narin Güran, Sıla bebek... Yaşanan tacizler... Cinayetlere, tacizlere tepkiler giderek arttı. Bergüzar Korel, tepkisini, 2018'de yayınladığı bir videoyu yeniden paylaşarak gösterdi. Korel'in eski videosundaki tepkisinden anlaşılan o ki aradan geçen 6 yılda kadın cinayetleri ve tacizler konusunda bir değişim yaşanmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 13:15 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 yılda tepki değişmedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bergüzar Korel, kadın cinayetlerine ve tacizlere karşı tepkisini 2018'de sosyal medya hesabından paylaştığı iki videosunu tekrar paylaşarak gösterdi.

        Bergüzar Korel, tepkisini dile getirirken şu ifadeleri kullandı: Setteyken 2018'de bu videoyu paylaşmıştım. Hepimiz yine acı dolduk. Aradan geçen yıllarda maalesef her şey daha da kötüye gitti. Bazen videolar yazıdan çok daha etkili oluyor diye tekrar paylaşıyorum. Dünya yansa, çocuklarımızın yanında olacağımızı bilsinler. Kimsenin şantajına, tehdidine boyun eğmemeleri gerektiğini sevgimizle, desteğimizle anlatalım. Okulların psikolojik danışmanları iyi ki varsınız. Şu videoyu gören bir kardeşim varsa ve şu an çaresiz hissediyorsan, lütfen yalnız olmadığını bil. Okulun psikolojik danışmanına git ve konuş. Hayatta hiçbir şey senden daha değerli değil. Her sorunun çaresi var. Susmayı değil, konuşmayı öğretelim tüm çocuklarımıza.

        REKLAM

        Paylaştığı eski videolarda bir düzenleme yapmak istediğini belirten oyuncu; "Sadece özel bölge değil, bedeninin herhangi bir yerine dokunamayacaklarını söylemek istiyorum" notunu düştü.

        Bergüzar Korel, 6 yıl önce yayımladığı gönderilerde şu ifadeleri kullanmıştı: Günlerdir yaşadığımız bu iğrençlik içinde ayakta durmaya çalışırken daha fazla sessiz kalamayacağımı fark ettim. O yüzden birkaç cümle etmek istiyorum. Sabahtan beri, 'Çocuk susar, sen susma' adı altında paylaşımlar yapıldığını görüyorum. Bunların iyi niyetle yapıldığını çok farkındayım. Ancak burada bir eksik var; çocuk susmamalı. Anneler, babalar, çocuklarınızın susmamaları gerektiğini onlara anlatın. Hiç kimse, onların rızası olmadan onlara dokunamaz. Dokundukları anı ortaya koyabilmeliler. Size bunu dile getirebilmeliler ve korkmamalılar.

        REKLAM

        "SİZE YALVARIYORUM"

        Bergüzar Korel, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hiç kimsenin, hiçbir mazeretle onların özel bölgelerine dokunamayacağını, buna teşebbüs edenlerin hemen sizinle paylaşmaları gerektiğini bilmeleri önemli. Bu, utanılacak bir şey değil; karşı taraf için bir suç. Onları koruyacağınızı, ne olursa olsun arkasında olduğunuzu hissettirin ki çocuklar susmasın, seslerini çıkarabilsinler. Sizlerle bunu paylaşmaktan korkmasınlar. Yalvarıyorum; bir anne olarak, bir insan olarak, biriniz beni duysanız, gerçekten birçok şey değişebiliriz. Çocuklarınız susmasın, çocuklarınıza susmayı değil, seslerini çıkarmayı öğretin."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bergüzar Korel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı