"TALEP GÖREN İNSANLAR EKRANDA OLMAYA DEVAM EDİYOR"



Berk Oktay, muhabirlerin, "Dizi ve sinema sektöründe genelde hep aynı simaları görüyoruz. Bu duruma karşı mısınız?" sorusu karşısında ise şöyle konuştu: Bu durum hep konuşuluyor. Herkesin bir süre ekranlara ara vermek hem kendi sağlığı için dinlenmesi hem de yüzünü dinlendirmesi gerekiyor ama zamanın koşulları malum, insanların iş geldikçe değerlendirmek istemeleri gayet normal. Ben şahsen projelerin aynı kişiler etrafında döndüğüne katılmıyorum, özellikle son iki senedir aramıza birçok oyuncu arkadaşımız katıldı. Talep gören insanlar ekranda olmaya devam ediyor, yeni katılan oyuncu arkadaşlarımızdan da talep görenler ekranlarda kalmaya devam edecekler. Durum bu kadar basit.