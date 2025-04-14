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        Haberler Dünya Bernie Sanders'tan müzik festivaline sürpriz ziyaret: ABD'nin geleceği sizin neslinize bağlı | Dış Haberler

        Bernie Sanders'tan müzik festivaline sürpriz ziyaret: ABD'nin geleceği sizin neslinize bağlı

        ABD Senatörü Bernie Sanders, California eyaletinin Indio kentinde düzenlenen Coachella Müzik Festivaline sürpriz bir katılım gerçekleştirdi. Sanders toplanan binlerce kişiye ABD'nin 'bazı çok zor meydan okumalarla' karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Amerika'ya ne olacağı, ülkenin geleceği sizin neslinize bağlı" dedi. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:13
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        Bernie Sanders'tan müzik festivaline sürpriz ziyaret
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        ABD'nin en önde gelen siyasi kişiliklerinden olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, şarkıcı-söz yazarı Clairo'yu tanıtmak üzere Florida Temsilcisi Maxwell Frost ile birlikte Los Angeles'taki bir mitingden Coachella Müzik Festivaline sürpriz bir ziyarette bulundu.

        Sanders kalabalığı Washington'da olup bitenlere direnmeye ve "ekonomik adalet, sosyal adalet ve ırksal adalet için mücadele etmeye" çağırdı.

        Sanders toplanan binlerce kişiye Amerika Birleşik Devletleri'nin 'çok zor meydan okumalarla' karşı karşıya olduğunu belirterek, "Amerika'ya ne olacağının geleceği sizin neslinize bağlı. Arkanızı dönebilir ve olan biteni görmezden gelebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız kendinizi tehlikeye atarsınız" dedi.

        Sanders, Coachella'daki genç kalabalığa mevcut Trump yönetimi karşısında umutsuzluğa kapılmamalarını ve hala çevre, kadın hakları ve Gazze'de barış için mücadele ettiklerini hatırlamalarını tavsiye etti.

        Kalabalık, Başkan Trump'tan bahsedildiğinde yuhalarken, Sanders yuhalamalara katıldığını belirtti.

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