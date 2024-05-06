Beşiktaş 17. final için sahaya çıkacak
Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final rövanşında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, tarihinde 17'nci kez finale kalmak için mücadele verecek
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.
Beşiktaş, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupayı 10 kez kazanma başarısı gösterdi.
1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.