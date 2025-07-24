Beşiktaş: 2 - Shakhtar Donetsk: 4 | MAÇ SONUCU

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk 4-2 kazandı ve ikinci maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

Shakhtar Donetsk'te goller 7. dakikada Santana, 28. dakikada Eguinaldo ve 67 ile 90+5. dakikada Kevin'den gelirken Beşiktaş'ın gollerini ise 40. dakikada yeni transfer Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario kaydetti. Mücadelenin rövanşı 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak.

REKLAM ÜÇ YENİ TRANSFER 11'DEYDİ Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında ilk kez forma giydi. Siyah-beyazlı takımın Avusturya'daki sezon öncesi kampında da yer alan üç transfer, ilk resmi karşılaşmalarına Ukrayna ekibi önünde çıktı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sol bekte David Jurasek'i, orta sahada Orkun Kökçü'yü, santrfor bölgesinde ise Tammy Abraham'ı görevlendirdi.

GEDSON FERNANDES SOL AÇIKTA OYNADI Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçında orta saha orijinli Gedson Fernandes'e sol açıkta forma verdi. Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında yapılan antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol açıkta denenen Portekizli futbolcu, sezonun ilk karşılaşmasında hücumun solunda şans buldu. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e hücumda Rafa Silva, Milot Rashica ve Tammy Abraham eşlik etti. DEMİR EGE TIKNAZ 423 GÜN ARADAN SONRA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, 423 gün sonra bir resmi maçta siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. REKLAM Geçen sezonu kiralık olarak Portekiz ekibi Rio Ave'de geçiren ve yeniden siyah-beyazlı ekibe dönen 20 yaşındaki orta saha, bu sezon kampta gösterdiği performansla Ole Gunnar Solskjaer'den formayı aldı. Genç futbolcu, Beşiktaş formasını son olarak 2023-2024 sezonunun 38. haftasında giymişti. Demir Ege, 26 Mayıs 2024 tarihinde Kasımpaşa karşısında görev yapmıştı.