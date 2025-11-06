Beşiktaş 3 eksikle çalıştı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.