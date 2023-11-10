Beşiktaş elendi mi, şansı kaldı mı? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın gruptan çıkma ihtimali var mı?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu 4. hafta mücadelesinde sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti ve rakibine 2-1 mağlup oldu. Söz konusu mücadelenin ardından futbolseverler, grupta oluşan puan durumu ve Beşiktaş'ın son durumunu merak ediyor. İşte, detaylar...
UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu sezon grup aşamasında beklenen performansı sergileyemeyen temsilcimiz Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Bodo/Glimt'e 2-1'lik skorla yenildi ve üst üste 3. mağlubiyetini aldı. İşte, temsilcimizin söz konusu turnuvadaki son durumu...
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?
2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne 6'da 6 yaparak katılmayı başaran Beşiktaş, grup aşamasında ise beklentilerin altında kaldı. Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile D Grubu'nda yer alan siyah beyazlı temsilcimiz , 4. hafta maçları sonunda bir üst tura yükselme şansını kaybetti ve bu sezonki Avrupa macerasına havlu attı.
UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Club Brugge Lugano / 10 Puan
2- Bodo/Glimt / 7 Puan
3- Luganp / 4 Puan
4- Beşiktaş / 1 Puan