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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş Emlakjet-Hamburg Towers: 90-78 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet-Hamburg Towers: 90-78 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu 6'ncı hafta maçında ağırladığı Alman ekibi Hamburg Towers'ı 90-78 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 23:09 Güncelleme: 08.11.2023 - 23:09
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        BKT EuroCup A Grubu 6'ncı hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Almanya temsilcisi Veolia Hamburg Towers'ı 90-78 yendi.

        Siyah-beyazlılar bu sonuçla 5'inci galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 6'ncı maçından da yenilgiyle ayrıldı.

        SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

        HAKEMLER: Sreten Radovic, Jordi Aliaga, Sergio Silva

        BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 12, Needham 15, Mitchell 10, Berkan Durmaz, Delgado 16, Hammonds 7, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 10, Egehan Arna, Kerem Konan 10, Samet Yiğitoğlu 2

        VEOLIA HAMBURG TOWERS: Hughes 9, Dziewa 21, Hinrichs 3, King 14, Durham 9, Krause 7, Reece 2, Brauner 3, Meisner 5, Christmas 5

        1'İNCİ PERİYOT: 25-24

        DEVRE: 48-44

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-65

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