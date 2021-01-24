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Beşiktaş - Göztepe maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip...

Beşiktaş Göztepe maçı CANLI YAYIN - BJK maçı kaç kaç, skor ne? İlk 11'ler ve kadrolar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor. Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
YEDEKLER: Utku, Nkoudou, Oğuzhan, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Rıdvan, Serdar, Gökhan
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif
YEDEKLER: Megyeri, Kerim, Alpaslan, Kubilay, Ideye, Diabate, Atınç, Burekovic, Beykan, Napoleoni
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

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AYRINTILI PUAN DURUMU

8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0),MKE Ankaragücü (1-0),Demir Grup Sivasspor (3-0),Hes Kablo Kayserispor (2-0),Çaykur Rizespor (6-0),Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1) yendi.

Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Göztepe maçında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

53. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 26'sını Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 84-48 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Beşiktaş, rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Gürsel Aksel Stadı'nın yapımının ardından ilk maçını Beşiktaş ile oynayan Göztepe, bu karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 27. kez karşılaşacak. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 26 lig maçında Beşiktaş 16, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 50 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.

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