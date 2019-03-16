Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor... Ligde üst üste iki hafta aldığı beraberliklerle 4 puan yitiren Beşiktaş, 25. haftada evinde Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

Ligin 25 haftalık bölümünde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 44 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 3. sırada bulunuyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE: 0-0

İlk yarı oynanıyor...

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Serkan Çınar

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Quaresma, Burak Yılmaz

YEDEKLER: Utku, Necip, Rıdvan, Roco, Güven, Muhayer, Oğuzhan, Lens, Mustafa, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Deniz

YEDEKLER: Göktuğ, Berkan, Kadu, Alpaslan, Axel, Yalçın, Halil, Ghilas, Jerome

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

SÜPER LİG PUAN DURUMU

TARAFTAR TEPKİSİ

Siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'u Vodafone Park'ta 3-2 yendiği maçta taraftarlarının tepkisi nedeniyle sıkıntılı anlar yaşadı. Taraftarlar, yönetim kurulunun yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş ile bazı oyuncuları protesto etmişti.

KALEDE SIKINTI VAR

Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sıkıntılarından biri kaleci Loris Karius'un performansı oldu. Son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını gösteren siyah-beyazlı ekip, Karius'un ağırlıklı olarak görev aldığı bu sezonda kalesinde 34 gol gördü.

BURAK YILMAZ FORMDA

Siyah-beyazlı ekipte gözler yine Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. Beşiktaş'a devre arasında transfer olan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta 5 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin Dolmabahçe'de üst üste oynadığı üç maçta Bursaspor ve Fenerbahçe karşısında ikişer gol bulan Burak, Atiker Konyaspor filelerini de bir kez havalandırdı.

MEDEL VE QUARESMA SINIRDA

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile Gary Medel, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu da kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecek.

50. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 79-46 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

SON 11 MAÇTA 50 GOL ATILDI

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 11 maçta fileler toplam 50 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 16 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 11 randevuda maç başına gol ortalaması 4,5 olarak gerçekleşti.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi. Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 49 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.