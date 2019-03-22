Beşiktaş, hentbolda 15. şampiyonluğa çok yakın

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, Erkekler Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın duruyor.
Ligde yaptığı 17 maçı da kazanan ve 35,8 puanda bulunan siyah-beyazlı takım, toplamda 15. şampiyonluğu için 20. hafta mücadelesine çıkacak. Beşiktaş Mogaz, 20. haftada 24 Mart Pazar günü Nilüfer Belediyespor'a konuk olacak.
Beşiktaş Mogaz, şampiyonluğunu bu hafta ilan etmek için maçını kazanıp, en yakın takipçisi SELKA Eskişehir Hentbol'un Adıyaman Belediyespor ile aynı gün deplasmanda oynayacağı karşılaşmada puan veya puanlar kaybetmesini bekleyecek. İki maç eksiği bulunan SELKA Eskişehir Hentbol, 25,2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekip, SELKA Eskişehir Hentbol'un Adıyaman Belediyespor mücadelesini kazanması halinde Nilüfer Belediyespor'u mağlup edip bir sonraki hafta alacağı beraberlikle yine şampiyonluğunu ilan edecek.
GENÇLER LİGİ'NDEN YÜZDE 10 PUAN KATKI
Hentbolda Süper Gençler Ligi'ndeki takımların elde ettiği puanların yüzde 10'u Süper Lig'deki ekiplere ekleniyor.
Tek devreli lig usulüne göre oynanan gençler liginde Beşiktaş 9 maçını da kazanarak 18 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, şu ana dek gençlerden 1,8 puan katkısı aldı.
SELKA Eskişehir Hentbol ise genç takımının 9 maçta elde ettiği 12 puanla hanesine 1,2 puan yazdırdı.
Ligde 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 26,7 puan alarak ikinci sırada bulunan 1955 Batman Belediyespor'un ise şampiyonluk şansı bulunmuyor.
ÜST ÜSTE 11. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE
Beşiktaş Mogaz, 20. haftada alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan ettiği takdirde bunu üst üste 11. kez başaracak.
Siyah-beyazlı kulübün bünyesinde 1978 yılında kurulan Beşiktaş Mogaz, tarihinde 14 kez şampiyonluk kupasını kazanırken, bunların 10'unu üst üste aldı.
1978-1979 sezonundan itibaren düzenlenen ligde ilk şampiyonluğunu 1980-1981'de elde eden siyah-beyazlılar, bir sonraki sezon da kupanın sahibi oldu.
Ligdeki ikinci şampiyonluğun ardından 22 sezon bu başarıdan uzak kalan Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. 2006-2007'de yine zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2008-2009'dan itibaren 10 sezon boyunca şampiyonluğu rakiplerine bırakmadı.
ARIN: "BÜTÇEMİZ BİR FUTBOLCUNUN YARI PARASI BİLE DEĞİL"
Beşiktaş Mogaz Antrenörü Müfit Arın, her maça aynı ciddiyetle çıktıklarını ve Nilüfer Belediyespor karşısında da aynı mücadeleyi vereceklerini belirterek, "Pazar günü bazı şeyleri kesinleştirmek adına önemli maç olacak. Savunmayı oturtabilirsek, hızlı hücumlarla neticeye gitmeye çalışacağız. Akıllı, erken top kullanmadan hücumlardan dönebilirsek istediğimiz galibiyeti alabiliriz." dedi.
Şampiyon olmaları halinde bunu üst üste 11. kez başaracaklarına dikkati çeken Arın, "Takım sporlarında güzel bir başarı. Bu alışkanlık haline geldi. Zorluklar çekerek buralara geldik, 15 yıl çalıştık. Dışarıdan bakıldığında 'yine bunlar' diyorlar ama bu emek ürünü. Şampiyonlar Ligi'nde beş yıldır oynuyoruz. Bütçemiz bir futbolcunun yarı parası bile değil. Üst üste 11. şampiyonluğu yakalarsak Türk sporunda ve Beşiktaş camiasında güzel bir başarı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
İyi bir bütçeyle Avrupa'da da başarı yakalamak istediklerine değinen Arın, şunları kaydetti:
"Türkiye liginde kalitenin artması lazım. Takımların bütçelerinin yükselmesi gerekiyor. Güzel bir tiyatro oynuyoruz, bunların desteklenmesi lazım. Destek geldiğinde oyunumuz yüzde 10 artıyor, farklılaşıyor. Camiamız güzel, hentbol takımımız takip ediliyor. Bu ilginin salonda da artması lazım. Sosyal medya üzerinden gösterilen desteğin salona daha çok taşınmasını bekliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.