Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 37 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson, geride kalan sezonlarda olduğu gibi istikrarıyla ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte 8. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, ilk yarıda 18 maçta bin 545 dakika süre alarak takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.

Beşiktaş'ta 28 oyuncu süre aldı. Atiba Hutchinson'ın ardından Ersin Destanoğlu 16 karşılaşmada bin 406 dakika ve Welinton 17 karşılaşmada bin 373 dakika süreyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok süre verdiği oyuncular oldu.

İLK YARININ GOLCÜSÜ LARIN

Siyah-beyazlı ekip adına ilk yarıda en çok gol sevincini Cyle Larin yaşadı.

Larin fileleri 12 kez havalandırırken, Vincent Aboubakar 11 gol kaydetti.

Orta saha oyuncusu Bernard Mensah ise takımı adına 4 gole imza attı.

Beşiktaş'ta 16 oyuncu sezonun ilk yarısında gole katkı yaptı.

ROSIER 6 SARI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ta ilk yarıda 6 sarı kart gören Valentin Rosier, takımın "hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Larin ve Josef de Souza, ilk yarıda kırmızı kart gören oyuncular oldu.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Maç Süre Gol Sarı Kırmızı Atiba Hutchinson 18 1545 3 2 0 Ersin Destanoğlu 16 1406 0 1 1 Welinton 17 1373 0 4 0 Vincent Aboubakar 16 1331 11 0 0 Domagoj Vida 15 1327 2 3 0 Cyle Larin 19 1244 12 2 1 Valentin Rosier 14 1207 0 6 0 Josef de Souza 14 1169 1 2 1 Bernard Mensah 18 1083 4 3 0 Rachid Ghezzal 13 982 0 3 0 Fabrice N'Sakala 12 908 1 2 0 Rıdvan Yılmaz 11 894 0 1 0 Necip Uysal 14 883 1 2 0 Dorukhan Toköz 17 823 0 5 0 Francisco Montero 9 727 0 1 0 Georges-Kevin N'Koudou 13 673 3 1 0 Oğuzhan Özyakup 12 395 2 0 0 Utku Yuvakuran 5 393 0 0 0 Tyler Boyd 4 310 1 1 0 Güven Yalçın 13 288 1 1 0 Ajdin Hasic 6 211 2 0 0 Adem Ljajic 7 194 1 0 0 Gökhan Töre 7 181 1 0 0 Atakan Üner 3 66 0 0 0 Jeremain Lens 2 40 1 1 0 Umut Nayir 2 28 0 0 0 Erdoğan Kaya 1 14 0 0 0 Kartal Kayra Yılmaz 1 8 0 0 0

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Beşiktaş, Süper Lig'de yaptığı 20 maçta 47 gol atarak ilk yarının en golcü takımı oldu.

Siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.

Sezonun ilk yarısındaki 20 maçta 14 galibiyet alan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 44 puan elde etti.