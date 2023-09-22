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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!

        Beşiktaş'ın bir süredir beklenen stat sponsoru belli oldu. Siyah-beyazlılar, Koç Grubu ile 3 yıllık anlaşmaya varırken stadın adı Tüpraş Stadyumu olacak ve senelik 7.5 milyon Euro kasaya girecek

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 22.09.2023 - 09:43 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:54
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        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
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        Beşiktaş'ta stat sponsorluğu konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

        Bir süredir Koç Holding ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Tüpraş'ın isim sponsoru olması yönünde anlaşmaya vardı.

        Buna göre Beşiktaş Park'ın adı 3 seneliğine Tüpraş Stadyumu olacak.

        Beşiktaş'ın bu anlaşmadan senelik 7.5 milyon Euro kazanacak.

        Beşiktaş yaz döneminde Gazprom ve Emirates gibi firmalarla da uzun süre temaslarda bulunmuştu. Ancak görüşmeler olumlu noktalanmamıştı.

        Beşiktaş Park'ın ismi için ilk olarak siyah-beyazlıların Koç Grubu'ndan efsane sponsoru Beko markası konuşulsa da sonrasında Tüpraş isminde karar kılındığı bildirildi.

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